Чаще всего самовольный захват земельного участка выявляют в Казани и Челнах

По итогам проверки Управления Росреестра по Татарстану самым частым нарушением стал самовольный захват земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года было проведено более 1 900 проверок соблюдения земельного законодательства, по итогам которых специалисты выдали 1 400 предписаний по устранению нарушений и наложили штрафов на сумму более 4,7 миллиона рублей. Чаще захват участков выявлялся на территории Казани (198) и Набережных Челнов (145). Среди районов лидерами стали Заинский, Нижнекамский и Рыбно-Слободский муниципалитеты — там нашли более 70 таких нарушений.

В Татарстане по-прежнему сохраняется ажиотажный спрос на загородную недвижимость. По данным Росреестра Татарстана, спрос на квартиры, индивидуальные дома и земельные участки увеличился в 2,5 раза.