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Чаще всего самовольный захват земельного участка выявляют в Казани и Челнах

12:06, 23.04.2021 1
Чаще всего самовольный захват земельного участка выявляют в Казани и Челнах
Фото: pxhere.com

По итогам проверки Управления Росреестра по Татарстану самым частым нарушением стал самовольный захват земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего с начала года было проведено более 1 900 проверок соблюдения земельного законодательства, по итогам которых специалисты выдали 1 400 предписаний по устранению нарушений и наложили штрафов на сумму более 4,7 миллиона рублей. Чаще захват участков выявлялся на территории Казани (198) и Набережных Челнов (145). Среди районов лидерами стали Заинский, Нижнекамский и Рыбно-Слободский муниципалитеты — там нашли более 70 таких нарушений.

В Татарстане по-прежнему сохраняется ажиотажный спрос на загородную недвижимость. По данным Росреестра Татарстана, спрос на квартиры, индивидуальные дома и земельные участки увеличился в 2,5 раза.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    Адреса захвата земельных участков сообщить? Дом 30. 32 по ул Чуйкова стоят запорные устройства для авто на муниципальной земле
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