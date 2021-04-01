Путин предложил переназначить Москалькову уполномоченным по правам человека в России

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Татьяны Москальковой для переназначения на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом пишет RT.

Госдума избрала Москалькову омбудсменом в 2016 году. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России. Срок ее полномочий истекает в апреле 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

В сентябре прошлого года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приняла участие в заседании круглого стола «Эффективное сотрудничество в целях защиты прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан», посвященного 20-летию института уполномоченного по правам человека в РТ. Мероприятие проходило в Общественной палате РТ. Она также выступила с лекцией в КФУ. На ней Москалькова рассказала, что в 2019 году 240 тысяч граждан России получили помощь от омбудсмена. С 2016 по 2020 год к федеральному омбудсмену обратились 3 700 жителей Татарстана. Подробности — в материале «Реального времени».

