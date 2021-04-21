В РАН назвали самые нужные профессии будущего

Фото: Максим Платонов

Ученые рекомендуют выбирать профессии в смежных областях, чтобы преуспеть в будущем. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала вице-президент РАН Ирина Донник.

Также она отметила естественно-научный блок специальностей и IT-сектор.

«Прежде всего, естественно-научный блок. Это и физики, и математики, и химия, и биология. Но они и наиболее трудные, поэтому здесь нам нужно как можно больше молодежи. На сегодняшний день в России не хватает 100 тыс. айтишников, а через 10 лет потребность возрастет до одного миллиона айтишников», — заявила Донник.

Кроме того, вице-президент РАН подчеркнула, что потребность IT-специалистов растет, при этом их готовят только в центральных университетах.

Донник сообщила, что необходимо увеличивать количество практических занятий для студентов.

«Профессии будущего заманчивы, но они не будут носить массового характера. Другой вопрос, что мы должны готовить агрономов с навыками IT, роботизации, автоматизации обязательно. Но этого можно достигнуть после базового образования постдипломным», — подытожила академик.

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Алексей Нечаев