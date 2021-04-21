Сегодня в Татарстане ожидается сильный ветер и до +16 градусов

В среду, 21 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют днем и вечером дождь.



Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.



Днем температура воздуха составит +7..+12 градусов, в восточных районах до +16°С. В Казани прогнозируется от +8°С до +10°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +11°С до +16°С.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, до конца недели в Татарстане сохранится неустойчивая погода временами с осадками, но уже в субботу температура воздуха повысится.



Татьяна Демина