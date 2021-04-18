Юрий Дюпин рассказал об отраженном пенальти в матче с «Уралом»

Вратарь казанского «Рубина» Юрий Дюпин, отразивший очередной одиннадцатиметровый удар в игре 26-го тура РПЛ с с «Уралом» рассказал о матче в Екатеринбурге. По его мнению, казанская команда сама отдала инициативу хозяевам поля.



— Мы хорошо разобрали «Урал». Первый тайм играли правильно кроме некоторых нюансов. Единственный нюанс — в линию защиты часто опускались опорники. Во втором тайме думали поправить этот момент, но как-то не срослось. «Урал» предложил больше давления, скорости. Мы подсели, возможно, психология сработала, чтобы счет сохранить. Поэтому прижались к воротам, пошли навесы, проникающие передачи, из-за этого давление. Плюс мы начали играть на отбой, перестали пытаться сохранить мяч, где-то подержать, выдохнуть. А в итоге играли постоянно в обороне, — сказал вратарь «Рубина».

Также вратарь казанцев дал свой комментарий по поводу отраженного им пенальти. Он признался, что на тренировках делает большой упор на отработку одиннадцатиметровых.

— Работаю, разбираем соперников. Да и на тренировках отрабатываем этот элемент. С приходом VAR стало больше пенальти, и этому моменту сейчас уделяется больше внимания, чем раньше, — сказал Дюпин.

Напомним, «Рубин» одержал уже шесть побед в семи играх после возобновления чемпионата Российской премьер-лиги. После 26 игр казанский клуб занимает четвертую строчку в таблице РПЛ, имея на счету 46 очков.