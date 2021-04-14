В Казани на время ограничат движение по улицам Краснококшайской и Шоссейной

В Казани на время ограничат движение по по улицам Краснококшайской и Шоссейной. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

С 15 апреля по 15 июля для движения автомобилей будут закрыты участки на улице Краснококшайской, возле дома №1 по улице Шоссейной и в месте пересечения с улицей Большая Крыловка.

Неудобства связаны с работами по реконструкции канализационной камеры.

Ранее сообщалось, что в Казани с 10 апреля по 31 мая ограничат движение по части автомобильной дороги по улице Сибгата Хакима.

Алексей Нечаев