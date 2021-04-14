В Набережных Челнах под лед провалилась 14-летняя девочка
На реке Мелекеске на набережной Габдуллы Тукая в Набережных Челнах под лед провалилась девочка. О произошедшем рассказали в МЧС Татарстана.
Сообщение о том, что ребенок провалился под лед, оставил очевидец. Всего на льду оказалось пять детей. Прибывшие спасатели на льду никого не обнаружили. По уточненной информации, провалившаяся в полынью девочка самостоятельно выбралась.
На место также прибыли сотрудники Росгвардии. Недалеко от места они обнаружили 14-летнюю девочку в мокрой одежде, которую осмотрели медики скорой помощи. Затем она была доставлена до места проживания.
Ранее в Елабужском районе Татарстана восьмилетний мальчик упал в реку и ушел под лед. Его тело нашли на следующий день в полутора километрах от места падения в водоем.
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