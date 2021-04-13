В Казани досрочно сдадут два долгостроя

В Казани досрочно сдадут два долгостроя: дом №2 в ЖК «МЧС» и дом по улице Достоевского, 57. Об этом сообщил заместитель министра строительства Татарстана Ильшат Гимаев во время старта продаж квартир третьей очереди в ЖК «Южный парк», передает корреспондент «Реального времени».

«Ждем на открытии высшее руководство страны, поэтому сейчас штурмуем объекты», — сказал он.

Отмечается, что дома должны сдать в конце апреля. Как отметил Гимаев, проблему с долгостроями в Татарстане планируют решить полностью до конца года.

Ранее сообщалось, что в этом году запланирован ввод в эксплуатацию домов ЖК «МЧС» в Казани, а инспекторы Госстройнадзора РТ проверили ход строительства многоквартирного жилого дома на улице Достоевского, 57. Там подходили к завершению строительно-монтажные работы.



Алексей Нечаев