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Недвижимость

В Казани досрочно сдадут два долгостроя

15:50, 13.04.2021 7
В Казани досрочно сдадут два долгостроя
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани досрочно сдадут два долгостроя: дом №2 в ЖК «МЧС» и дом по улице Достоевского, 57. Об этом сообщил заместитель министра строительства Татарстана Ильшат Гимаев во время старта продаж квартир третьей очереди в ЖК «Южный парк», передает корреспондент «Реального времени».

«Ждем на открытии высшее руководство страны, поэтому сейчас штурмуем объекты», — сказал он.

Отмечается, что дома должны сдать в конце апреля. Как отметил Гимаев, проблему с долгостроями в Татарстане планируют решить полностью до конца года.

Ранее сообщалось, что в этом году запланирован ввод в эксплуатацию домов ЖК «МЧС» в Казани, а инспекторы Госстройнадзора РТ проверили ход строительства многоквартирного жилого дома на улице Достоевского, 57. Там подходили к завершению строительно-монтажные работы.

Алексей Нечаев
НедвижимостьОбщество Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    в Казани долгострои хоть достраивают
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    Анонимно 13 апр
    активно сейчас стали достраивать, судя по новостям. Наконец-то.
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  • Анонимно 13 апр
    Угу...в 1999 году начали копать котлован под дом на Достоевского...22 года достраивают, в Книгу рекордов гиннеса нужно занести этот дом! Этот дом памятник безхозяйственности!
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  • Анонимно 13 апр
    Гималаев наговорит. Где парковки на Достоевского?
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  • Анонимно 13 апр
    10лет ждали. Считаю что произошло чудо.
    Не зря николаю чудотворцу свечки ставил.

    Реально благодарен за достройку дома республиканскому правительству и федеРалам.
    Хотя я и не рьяный их сторонник...
    Спасибо

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    Анонимно 13 апр
    Федералы ничего бы не сделали для молчаливых дольщиков. Подняли волну до Москвы регионы, а не правительство.
    ЖК мчс не хотели банкротить когда в Москве деньги стали выделять долгостроям. Правительство РТ чуть не проспали первый вагон.
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  • Анонимно 13 апр
    Не буду разбираться кто виноват в долгостроях, чья заслуга, что их достраивают. Главное, что, пусть с грехом пополам, пусть через много лет мытарств и унижений, дольщики получат свои квартиры. Рад за них. Молодцы. Рад, что есть еще в России люди, которые могут объединиться и за себя постоять. Счастья и благополучия им в новых квартирах.
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