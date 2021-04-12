В микрорайоне Подсолнухи под Челнами в луже поселились лебеди
В микрорайоне Подсолнухи под Набережными Челнами заметили лебедей. Птицы поселились в огромной луже.
«И это не озерцо, а громадная лужа», — отметил, пользователь, опубликовавший в одном из местных сообществ «ВКонтакте» кадры плавающих лебедей.
У здания мэрии Набережных Челнов местные жители заметили уток. Фотографию плавающих птиц опубликовали в соцсети очевидцы.
В 2019 году в Набережных Челнах жители спасали одинокого лебедя: он не улетел со своей стаей на юг и мог замерзнуть на пруду или стать жертвой бродячих собак.
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