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В микрорайоне Подсолнухи под Челнами в луже поселились лебеди

15:08, 12.04.2021
В микрорайоне Подсолнухи под Челнами в луже поселились лебеди
Фото: скриншот

В микрорайоне Подсолнухи под Набережными Челнами заметили лебедей. Птицы поселились в огромной луже.

«И это не озерцо, а громадная лужа», — отметил, пользователь, опубликовавший в одном из местных сообществ «ВКонтакте» кадры плавающих лебедей.

У здания мэрии Набережных Челнов местные жители заметили уток. Фотографию плавающих птиц опубликовали в соцсети очевидцы.

В 2019 году в Набережных Челнах жители спасали одинокого лебедя: он не улетел со своей стаей на юг и мог замерзнуть на пруду или стать жертвой бродячих собак.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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