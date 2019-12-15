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В Набережных Челнах жители пытаются спасти одинокого лебедя

11:50, 15.12.2019
В Набережных Челнах жители пытаются спасти одинокого лебедя
Фото: кадр видео "Татарстан 24"

В Челнах лебедь, который по неизвестным причинам не улетел со своей стаей на юг, может замерзнуть на пруду и стать жертвой бродячих собак. Работники ближайшей к пруду организации заметили, что никогда не видели птицу в воздухе и предположили, что у особи повреждено крыло.

Пруд продолжает замерзать, и люди боятся, что птице нечего будет есть. Кроме того, замерзшее озеро делает лебедя беззащитным перед собаками, которые могут его просто загрызть.

Журналисты «Татарстан 24» обратились в Госкомитет по биологическим ресурсам РТ. Там пообещали, что перенесут птицу на Нижнекамское лебединое озеро, где лебеди могут жить круглый год.

Ранее в Казань привозили двух лебедей из автограда. Однако у лебедей возник конфликт с сородичами, которые не подпускали их к еде. В итоге лебедей приютили в казанском зооботсаду.

Общество Татарстан
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