«Татнефть» и ВНИИСТ разработали ГОСТ на промысловые трубопроводы из стеклопластика

ООО «Татнефть-Пресскомпозит» и Всероссийский научно-исследовательский институт по строительству, эксплуатации трубопроводов и объектов ТЭК (ВНИИСТ) разработали проект госстандарта на стеклопластиковые промысловые трубопроводы. В Минэнерго России ГОСТ одобрили, сообщил «Интерфакс».

С 1 июня 2021 года ГОСТ вводится в эксплуатацию с правом досрочного применения. Он позволит применять стеклопластиковые трубы на объектах нефтедобычи и ликвидирует правовые пробелы при строительстве стеклопластиковых промысловых трубопроводов.

«Установление права досрочного применения данного стандарта со дня его опубликования позволит в кратчайшие сроки — со второй половины весны 2021 года — применять ГОСТ при проектировании», — отметили в нефтяной компании.

«Татнефть» на 30% увеличила производство композитных материалов в прошлом году — до 30 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» и «Зарубежнефть» допускают сотрудничество на Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках меморандума о взаимопонимании, который подписали в феврале.



Алексей Нечаев