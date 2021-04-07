США: возвращение в договор по открытому небу будет для России «неверным сигналом»

США, скорее всего, не присоединятся к договору по открытому небу (ДОН) в связи с опасениями, что это послужит Москве «неверным сигналом», сообщает Defense News, ссылаясь на дипломатическую ноту в его распоряжении.



В документе сказано, что Вашингтон «обеспокоен тем, что согласие на повторное присоединение к договору, который Россия продолжает нарушать, пошлет неверный сигнал России и подорвет нашу позиции по более широкому спектру вопросов контроля над вооружениями». Не исключается, что при определенных условиях США все же вернется в ДОН или включит отдельные положения договора в предстоящие соглашения.

Фото: realnoevremya.ru

США вышли из ДОН в ноябре 2020-го. Вашингтон объяснял свой отказ продлить договор тем, что Россия уже не соблюдает соглашение. В МИД РФ выражали мнение, что от выхода США из договора не выиграла ни европейская безопасность, ни сами Соединенные Штаты. В январе российский МИД объявил, что Москва начала процесс выхода из Договора об открытом небе.

Маргарита Головатенко