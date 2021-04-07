Сегодня в Татарстане ожидается снег и до +9 градусов

В среду, 7 апреля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам синоптиков, днем местами возможны небольшие осадки в виде снега, дождя. Утром на дорогах гололедица



Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит +4..+9 градусов. В Казани прогнозируется от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от +5°С до +9°С.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Татарстане на этой неделе возможны осадки в виде дождя со снегом, а воздух прогреется до +10 градусов.



Татьяна Демина