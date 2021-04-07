В Альметьевском районе РТ представили историческую реконструкцию событий из жизни купца Ахметбая — видео

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В селе Чупаево Альметьевского района РТ представили историческую реконструкцию событий из жизни местного купца и мецената Ахметбая в Сибири, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Театрализованное представление, рассказывающее о ссылке купца в Сибирь, прошло на фоне его дома.



«Мы хотели весь жизненны путь, тяжелый непростой путь семьи Ахметбая показать с момента рождения и до периода, когда его репрессировали уже в советское время», — рассказал краевед Марат Туйкин.

Ахметбай был самым богатым купцом того времени, много сделал для села Чупаево, поэтому при ссылке в Сибирь на его защиту вышли все местные жители.

Костюмы актеров и декорации были представлены в духе периода жизни купца. Дом, рядом с которым и прошло представление, сохранился до нашего времени. Его в 1890 году начали строить мастера из Ульяновска, Самары и других городов.

В доме Ахметбая в разное время располагались начальная школа, ветлечебница, сельсовет и библиотека. Местные жители считают, что постройке нужна реконструкция, чтобы превратить ее в музейный комплекс.

Татьяна Демина