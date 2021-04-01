Телебашни Казани и Нижнекамска засветятся синими огнями в честь Дня распространения информации об аутизме

Завтра, 2 апреля, телебашни в Татарстане окрасятся в синий цвет в честь Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day). Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Огни на зданиях, памятниках, мостах в честь Дня распространения информации о проблеме аутизма зажигаются ежегодно 2 апреля по всему миру. В Казани и Нижнекамске в пятницу синяя подсветка будет гореть на телебашнях с 20.00 до 23.00.

Фото: e-nkama.ru

В ноябре 2020 года казанская телевышка окрасилась в фиолетовый цвет в рамках акции в поддержку недоношенных детей #мнеНЕфиолетово.