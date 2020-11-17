Казанская телевышка окрасилась в фиолетовый цвет в поддержку недоношенных детей

Сегодня казанская телевышка окрасилась в фиолетовый цвет. Так Казань присоединилась к масштабной акции в поддержку недоношенных детей #мнеНЕфиолетово.

Акцию организовал благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо». В 33 регионах страны включают фиолетовую подсветку зданий и сооружений в знак поддержки семей с недоношенными детьми.

Фото: realnoevremya.ru

Телебашня в Казани будет светиться фиолетовым до 22.00

Также фиолетовая подсветка загорелась на Нижнекамской телебашне.

