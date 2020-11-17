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Казанская телевышка окрасилась в фиолетовый цвет в поддержку недоношенных детей

19:18, 17.11.2020 1
Казанская телевышка окрасилась в фиолетовый цвет в поддержку недоношенных детей
Фото: kzn.ru

Сегодня казанская телевышка окрасилась в фиолетовый цвет. Так Казань присоединилась к масштабной акции в поддержку недоношенных детей #мнеНЕфиолетово.

Акцию организовал благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо». В 33 регионах страны включают фиолетовую подсветку зданий и сооружений в знак поддержки семей с недоношенными детьми.

Фото: realnoevremya.ru

Телебашня в Казани будет светиться фиолетовым до 22.00

Также фиолетовая подсветка загорелась на Нижнекамской телебашне.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Почему в фиолетовый? Во сколько это обошлось и не лучше ли было бы на эти деньги купить медикаменты или оборудование?
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