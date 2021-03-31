Эксперт КХЛ: «Ак Барс» — фаворит в серии с «Авангардом»

Эксперт КХЛ Леонид Вайсфельд считает казанский «Ак Барс» фаворитом в серии с «Авангардом» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

«Ак Барс» в этой серии фаворит. У них состав выглядит помощнее. Ставлю на победу Казани. «Авангард», безусловно, может выиграть. Я говорил, что фаворит — «Ак Барс», но я не говорил, что «Ак Барс» обязательно выиграет», — заявил Вайсфельд.

Он также отметил сильные стороны «Авангарда», которые могут помешать «Ак Барсу» выйти победителем в финальной серии с омской командой.

«Авангард» — хорошая команда, есть хорошие нападающие. Там и Зернов, и Буше, и Ковальчук — они представляют угрозу для «Ак Барса», само собой. Что могут противопоставить? Зависит от того, в каком состоянии будут находиться игроки, как сыграют вратари. Много факторов. Нельзя сказать, за счет чего могут проиграть или выиграть», — считает Вайсфельд.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, «Ак Барс» вышел в финал Восточной конференции, обыграв в четырех матчах уфимский «Салават Юлаев». «Авангард» в полуфинале одолел магнитогорский «Металлург», затратив на это шесть игр. В одной из них омская команда уступила своему сопернику со счетом 1:7.

Полностью интервью с Леонидом Вайсфельдом о фаворитах розыгрыша Кубка Гагарина и провале «Салавата Юлаева» в серии с «Ак Барсом» читайте в материале «Реального времени».