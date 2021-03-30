Стали известны площадки проведения «Тотального диктанта» в Татарстане

Фото: Максим Платонов

10 апреля состоится акция «Тотальный диктант». Начало запланировано на 14.00. Мероприятие пройдет одновременно в более чем 1000 городах 70 стран мира. Участники напишут диктант и проверят свои знания русского языка.

По сообщению организаторов, главными площадками проведения мероприятия станут: Культурный центр имени А.С. Пушкина, Национальная библиотека Республики Татарстан и Институт филологии и межкультурных коммуникаций К(П)ФУ. Диктант можно будет также написать в Федерации профсоюзов, резиденции креативных индустрий «Штаб», в районных и городских Домах дружбы народов, торговом центре «Мега» в Казани, в школе будущего «Адымнар — путь к знаниям и согласию», гимназии №93 Казани, IT-парке в Набережных Челнах. Всего в республике будет организовано более 400 площадок.

Ведущие эксперты, учителя и филологи Русского национально-культурного объединения РТ, проведут проверку диктанта.

Регистрация на участие в проекте откроется 31 марта.

Ранее сообщалось, что писатель Дмитрий Глуховский — автор текста для диктанта в этом году. Он уже заявлял, что его текст будет посвящен теме наследия и самореализации женщин.

