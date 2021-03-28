В Пекине из-за песчаной бури введены меры повышенной безопасности
В Пекине из-за бури введены меры повышенной безопасности. Сообщается, что гражданам рекомендуется не выходить на улицу. Особенно это касается лиц, страдающих от заболеваний дыхательной системы.
В некоторых городах видимость составляет менее 1 км. Введен запрет на дорожные работы. Кроме того, гражданам не рекомендуют находиться вблизи высоких зданий, больших рекламных щитов и вывесок, а также деревьев.
Такие песчаные бури периодически обрушиваются на Пекин.ОбществоПроисшествия
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