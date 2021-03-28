Космонавт выложил в соцсеть фото застрявшего контейнеровоза

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков опубликовал на своей странице в Instagram фото застрявшего контейнеровоза в Суэцком канале.

Данный инцидент можно увидеть из космоса.

Ранее сообщалось, что контейнеровоз, который перекрыл все судоходство удалось сдвинуть.

Напомним, контейнеровозов Ever Given сел на мель в Суэцком канале во вторник. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. Из-за этого все движение по каналу оказалось полностью заблокировано. Цены на нефть выросли на 5% после инцидента. Некоторые эксперты допустили, что из-за простоя кораблей цены на нефть могут повыситься и на 10%.

В российском Кремле заявили, что за помощью в разблокировке Суэцкого канала к России никто не обращался.