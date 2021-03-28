Эксперты: в Казани выгоднее арендовать жилье

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В четырех городах России ипотека доступнее, чем платеж по аренде: Махачкала, Саратов, Ульяновск, Рязань, рассказал ТАСС руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Это возможно при покупке по программе льготной ипотеки однокомнатной квартиры в новостройке. В Махачкале разница между арендной ставкой в новом доме и средним ежемесячным платежом по льготному кредиту составила 4,8 тыс. рублей, Саратове — 1,7 тыс. рублей, Ульяновске — 1,6 тыс. рублей и Рязани — 1,3 тыс. рублей.

Аналитики рассчитывали средний бюджет покупки однокомнатной квартиры по льготной ипотеке под 6,5% на 20 лет с первоначальным взносом в 20% и среднюю арендную плату.

В Казани, Сочи и Санкт-Петербурге эксперты считают, что выгоднее арендовать жилье, а не покупать в ипотеку.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти определятся с дифференцированным подходом к регионам при решении о продлении льготной ипотеки по ставке не более 6,5% к 1 июля текущего года.

