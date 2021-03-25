Хуснуллин: правительство определится с подходом к регионам по продлению льготной ипотеки к июлю

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти определятся с дифференцированным подходом к регионам при решении о продлении льготной ипотеки по ставке не более 6,5% к 1 июля текущего года.

«Мы с Центробанком изучаем, и до 1 июля мы, Минстрой, Центробанк, выработаем решение по каждому региону, скорее всего, отдельно», — сообщил Хуснуллин.

На сегодняшний день власти исходят из того, что «там, где спрос перегрет», льготную ипотеку не будут вводить, пока на рынке новостроек «не появится достаточный объем предложения».

Хуснуллин заявил, что на сегодняшний день основная задача властей — обеспечить рост жилищного строительства, чтобы не допустить из-за дефицита предложения недвижимости роста цен на нее. «Исходя из этого, мы сейчас каждый регион анализируем, смотрим, сколько свободного жилья», — добавил он.

Фото: realnoevremya.ru

В начале марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продление программы без негативных последствий возможно лишь в 24 регионах. Татарстан в их список не вошел. Позже вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что правительство России не рассматривало подобный перечень.

Татьяна Демина