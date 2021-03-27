В Татарстане прошли собеседования на целевые места в ведущие вузы республики — видео

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В вузах Татарстана завершились собеседования с потенциальными «целевиками» на обучение по специальности учителя, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Кандидатуры будущих педагогов выдвигали муниципалитеты.

Претенденты на бесплатное обучение в ведущих университетах республики должны знать русский и татарский язык, а в идеале и английский или испанский. Желающих попасть на целевые места — 350 человек, отберут не более 200.

«Пусть будет меньше, но лучше. Пусть это будет качественно, пускай человек будет ориентирован на эту профессию. Ведь каждый кандидат берет обязательство за себя, что обучается 5 лет и после обучения он должен вернуться к себе, в свой муниципальный район и отработать там 5 лет», — рассказала начальник отдела развития дополнительного образования Минобрнауки РТ Роза Шаяхметова.

В ведомстве обратили внимание, что в Татарстане на сегодняшний день наблюдается дефицит учителей в начальных классов, обучающих на нескольких языках.

Напомним, первый проректор КГЭУ Александр Леонтьев предложил отменить целевой прием в вузы.

Татьяна Демина