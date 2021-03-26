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В татарстанских школах использовали опасный психологический опросник

06:20, 26.03.2021 1
В татарстанских школах использовали опасный психологический опросник
Фото: molod-st.ru

Участники «Родительского сообщества Татарстана» возмутились тем, что школьные психологи проводят среди пятиклассников опрос, в который включены вопросы о том, сможет ли преступник измениться и стать хорошим человеком, надо ли уничтожать бродячих животных и разрешено ли детям перебивать разговоры взрослых на том основании, что ребенок «тоже имеет право высказаться».

Родитель, анонимно выложивший фото опросника в соцсети, сопроводил это возмущенным комментарием: «В школе ребенку, 5-класснику выдали опросник. К заявленной теме относятся всего несколько вопросов, от остального несет Соросом! Для полноты картины недостает только вопросов о трансгендерах...» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сообщений). Напомним, в 2015 году Фонд Сороса признали в России нежелательной организацией: по заключению Генпрокуратуры, он «представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».

Другие участники сообщества это возмущение поддержали. При определенных обстоятельствах размышления над опросником могут подтолкнуть школьников к деструктивному поведению.

Методику раскритиковали как в профессиональном сообществе, так и в Министерстве образования Татарстана. В ведомстве определили ряд нарушений, которые затрудняют получение достоверной информации о личности учащихся и имеют высокий риск ятрогенного эффекта (ненамеренно спровоцированного ухудшения в данном случае эмоционального состояния, — прим. ред.) в процессе ее применения.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:02
    Выложите картинку большую, глаза же сломать можно.
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