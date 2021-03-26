В татарстанских школах использовали опасный психологический опросник

Участники «Родительского сообщества Татарстана» возмутились тем, что школьные психологи проводят среди пятиклассников опрос, в который включены вопросы о том, сможет ли преступник измениться и стать хорошим человеком, надо ли уничтожать бродячих животных и разрешено ли детям перебивать разговоры взрослых на том основании, что ребенок «тоже имеет право высказаться».

Родитель, анонимно выложивший фото опросника в соцсети, сопроводил это возмущенным комментарием: «В школе ребенку, 5-класснику выдали опросник. К заявленной теме относятся всего несколько вопросов, от остального несет Соросом! Для полноты картины недостает только вопросов о трансгендерах...» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сообщений). Напомним, в 2015 году Фонд Сороса признали в России нежелательной организацией: по заключению Генпрокуратуры, он «представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».



Другие участники сообщества это возмущение поддержали. При определенных обстоятельствах размышления над опросником могут подтолкнуть школьников к деструктивному поведению.



Методику раскритиковали как в профессиональном сообществе, так и в Министерстве образования Татарстана. В ведомстве определили ряд нарушений, которые затрудняют получение достоверной информации о личности учащихся и имеют высокий риск ятрогенного эффекта (ненамеренно спровоцированного ухудшения в данном случае эмоционального состояния, — прим. ред.) в процессе ее применения.

Подробнее читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова