УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» во втором матче плей-офф Еврокубка
УНИКС на выезде уступил «Локомотиву-Кубани» (74:86) во втором матче плей-офф Кубка Европы по баскетболу.
Решающий отрыв хозяева паркета сделали во второй четверти, обыграв соперника со счетом 26:11. После большого перерыва казанские баскетболисты несколько раз догоняли противника, но довести дело до победы не смогли.
Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 20 очков.
Теперь командам предстоит провести третий матч серии в Казани.
Ранее УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» дома со счетом 94:88.СпортБаскетбол
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