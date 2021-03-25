УНИКС проиграл «Локомотиву-Кубани» во втором матче плей-офф Еврокубка

УНИКС на выезде уступил «Локомотиву-Кубани» (74:86) во втором матче плей-офф Кубка Европы по баскетболу.

Решающий отрыв хозяева паркета сделали во второй четверти, обыграв соперника со счетом 26:11. После большого перерыва казанские баскетболисты несколько раз догоняли противника, но довести дело до победы не смогли.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 20 очков.

Теперь командам предстоит провести третий матч серии в Казани.

Ранее УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» дома со счетом 94:88.