Татарстанская авиакомпания «Тулпар Эйр» в кризисный 2020-й год увеличила объем авиаперевозок

Татарстанская компания «Тулпар Эйр» в кризисный 2020-й год увеличила объем авиаперевозок на 5,1% или на 37 062 тыс. рублей. Они и принесли основную прибыль компании в прошлом году — 99,95% от общего объема. В 2018 и 2019 годах объем выручки от авиаперевозок составлял 99,4 и 99,7 процентов.



В условиях пандемии востребованными стали другие области применения авиации: грузовые и почтовые перевозки, работы экстренных служб, новые виды авиационных работ в ТЭК и сельском хозяйстве. В выигрыше оказались и компании сферы корпоративных перевозок. Одно из основных направлений авиакомпании «Тулпар Эйр» — деловые чартерные рейсы.

Фото: Максим Платонов

— У нас выросло количество заказов, работы стало больше, так как увеличилась потребность в чартерных рейсах. Это очень просто объясняется: маршруты полетов и количество рейсов авиакомпаний, летающих на регулярных рейсах, значительно уменьшилось. Плюс риск заболевания в многолюдных местах также подталкивает людей заказать чартер. Использовать любой кризис как возможность — черта группы компаний «Тулпар». У нас серьезные планы по наращиванию чартерных перевозок. И если до кризиса мы в основном специализировались на корпоративном обслуживании, то сейчас вышли на рынок и активно летаем. Увеличили даже штат, взяли двух новых пилотов и планируем увеличить парк самолетов в этом году, — сообщает председатель совета директоров ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» Азат Хаким.

Прибыль от продаж у предприятия увеличилась почти вдвое — до 91 990 тыс. рублей. В позапрошлом году показатели были на уровне 47 421 тысячи. То же самое касается и чистой прибыли: 34 676 тыс. рублей в 2019-м и 72 140 тыс. рублей. в минувшем году.

Общая стоимость активов общества по состоянию на 31 декабря 2020-го находится на отметке 224 082 тыс. рублей, что на 21,7% выше по сравнению с данными на начало года. К концу года собственные средства «Тулпар Эйр» выросли на 73%.

Среднемесячная зарплата сотрудников авиакомпании достигла 166 934 рублей.

Подробнее о том, как ключевые финансовые показатели компании по годовой бухотчетности за 2020-й превзошли результаты 2019-го года читайте в материале «Реального времени».



Ольга Плешкова