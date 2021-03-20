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Илон Маск по-русски прокомментировал признание россиянина во взломе сети Tesla

07:21, 20.03.2021
Илон Маск по-русски прокомментировал признание россиянина во взломе сети Tesla
Фото: Викимедия

Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск по-русски прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал вину в сговоре взломать компьютерную сеть компании.

Илон Маск прокомментировал новость от признании вины Крючкова в Twitter. Глава Tesla написал название романа Федора Достоевского «Преступленіе и наказаніе» по правилам дореформенной орфографии русского языка.

Ранее Илон Маск занял должность «технокороля» в Tesla.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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