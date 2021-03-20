Илон Маск по-русски прокомментировал признание россиянина во взломе сети Tesla
Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск по-русски прокомментировал новость о том, что россиянин Егор Крючков признал вину в сговоре взломать компьютерную сеть компании.
Илон Маск прокомментировал новость от признании вины Крючкова в Twitter. Глава Tesla написал название романа Федора Достоевского «Преступленіе и наказаніе» по правилам дореформенной орфографии русского языка.
Преступленіе и наказаніе— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2021
Ранее Илон Маск занял должность «технокороля» в Tesla.
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