Татарстанское отделение Сбербанка отметит Международный день клиента

Сбер традиционно участвует в праздновании Международного дня клиента, который отмечается ежегодно 19 марта. В этот день компании благодарят своих клиентов за выбор их продуктов и услуг. И отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк примет активное участие в этом празднике.

В этот день в головном офисе банка по адресу ул. Бутлерова, 44, клиентов ждут поздравления и приятные сюрпризы.

Являясь крупнейшим банком и экосистемой, Сбер несет ответственность за формирование будущего страны и заботится не только о своих клиентах, но и об улучшении состояния окружающей среды. Поэтому с 19 марта в офисе на ул. Бутлерова, 44, стартует акция по сбору пластиковых крышек, которые в дальнейшем будут направлены на переработку. Данная акция направлена на сокращение пластикового мусора в регионах.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Главная ценность Сбера, которая проявляется во всем, что мы делаем, — это забота о клиентах. Можно с полной уверенностью говорить, что это — и наш профессиональный праздник. Если раньше мы были банком, оказывали финансовые услуги, то сегодня мы стали помощником по жизни. Нам важен комфорт каждого нашего клиента, успех каждого бизнеса.Спасибо, что вы с нами».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»