«Агросила» построит в Татарстане мегаферму и сыродельный завод за 2,8 миллиарда

Фото: Ринат Назметдинов

«Рассчитываем завершить строительство в этом году»

В этом году АО «Агросила» инвестирует в развитие около 5 млрд рублей. В планах — строительство завода по производству полутвердых и рассольных сыров стоимостью порядка 1,3 млрд рублей.

— Рассчитываем завершить строительство завода к концу этого года, — рассказала сегодня журналистам в ходе видеоконференции гендиректор холдинга Светлана Барсукова.



Кроме того, по ее словам, компания построит мегаферму «Агросила Азнакай», которая потребует вложений в 1,5 млрд рублей. Предварительная дата сдачи объекта — август 2022 года. В хозяйстве будут содержать 4,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Примерный срок окупаемости объекта — 10—12 лет.

Фото: Максим Платонов

В Набережных Челнах запустят продуктовую эколинейку. За мясную продукцию будет отвечать «Челны-Бройлер», за молочную — «Агросила-Молоко». На реализацию проекта будет выделено более 325 млн рублей.



Часть средств, 430 млн рублей, будет направлена на реконструкцию мощностей Заинского и Актанышского ХПП. Примерно на ту же сумму — 431 млн — Заинский сахарный завод обновит оборудование. Среди запланированных мероприятий — реконструкция сушильного отдела, строительство газовой печи и покупка необходимой техники.

— На базе «Челны-Бройлера» начнется строительство площадки компостирования помета, — сообщила Барсукова. — Всего на работы выделяется 680 млн рублей.

Помимо прочего, около 700 млн рублей холдинг потратит на приобретение комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

«Успешный 2020 год»

Кроме инвестиционных планов в компании озвучили итоги деятельности, с уверенностью назвав 2020 год «успешным, невзирая на сложности, которые нас сопровождали».

Светлана Барсукова рассказала, что в минувшем году общая площадь возделываемых земель составила 254 тыс. га. Фото: agrosila-holding.ru

Светлана Барсукова рассказала, что в минувшем году общая площадь возделываемых земель составила 254 тыс. га. Валовой сбор зерновых культур вырос на 15% в сравнении с 2019 годом — до 530 тысяч тонн. Сбор сахарной свеклы на уровне предыдущего года — 1,285 млн тонн. Производство мяса птицы — около 123,8 тыс. тонн.

— Наша выручка за 2020 год равняется 46,5 млрд рублей, что на 21% выше, чем в 2019-м, — сообщила глава холдинга. — При этом мы наблюдаем значительный рост производства. Так, производство молока и молочных продуктов выросло на 31%, сахара — на 12%, а мяса птицы — на 1%.

По словам спикера, с 2019 года существенно возросли объемы экспортной продукции. «Мы показали рост в 314% в денежном выражении и в 58% — в натуральном выражении, — рассказала Барсукова. — В этом году планируем получить выручку по данному направлению свыше 1 млрд рублей».

Елена Симакова