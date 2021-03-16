В Казани продлили ограничение движения по улице Фучика из-за строительства метро

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Казани продлили ограничение движения транспорта и пешеходов до 9 мая по дороге улице Юлиуса Фучика вдоль дома №34. Об этом говорится на сайте мэрии Казани.

Такая мера связана с работами по выносу теплотрассы из зоны строительства метрополитена.

Ранее в Казани продлили ограничение движения до 31 мая по ул. Юлиуса Фучика, возле домов №93 и №93а по ул. Рихарда Зорге и возле дома №30 по ул. Сафиуллина. Также нельзя будет проехать по ул. Рихарда Зорге, возле домов №95 и №34/1 по ул. Юлиуса Фучика.