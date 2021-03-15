В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс

В Госдуме предложили создать Крестьянский кодекс, который стал бы «учебником» для живущих и работающих в сельской местности. С такой инициативой выступил глава думского Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

«В этом кодексе можно свести все законодательные возможности государства перед своими тружениками села, которые бы давали возможность человеку нормально жить, нормально трудиться, нормально свою продукцию производить», — приводит слова Харитонова «РИА Новости».

По его словам, непрекращающиеся поправки в законы, постановления правительства, которые могут отменить, вводят человека в заблуждение. Он отметил, что на подготовку законодательного акта уйдет много времени, но к этому нужно стремиться.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко