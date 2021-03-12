Почти 100% общественного транспорта Татарстана обеспечено автоинформаторами на двух языках

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день показатель «Доля общественного транспорта, обеспеченного автоинформаторами на двух языках» выполнен на 96,2% при плановом значении 85%, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Он добавил, что в республике 35 из 52 объектов транспортной инфраструктуры обеспечены обслуживанием на русском и татарском языках. Таким образом, данный показатель выполнен на 67,3% при плановом значении 48%.

Ханифов обратил внимание, что дорожные указатели в Татарстане устанавливаются на двух языках. Общая потребность в их установке (замене) на данный момент составляет 3 573 единицы, сообщает пресс-служба президента РТ.

На сегодняшний день на территории Татарстана установлено 13 783 дорожных указателя, 10 210 из которых на двух государственных языках.



Татьяна Демина