Российским авиакомпаниям хотят запретить регистрацию самолетов за границей

Российским авиакомпаниям хотят запретить регистрацию самолетов за рубежом. Об этом в ходе коллегии Росавиации сообщил ее руководитель Александр Нерадько.

«Росавиация считает целесообразным продолжить работу по стимулированию регистрации воздушных судов в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. В качестве завершающего этапа предполагается внести соответствующие изменения в статью 33 Воздушного кодекса, исключив возможность регистрации в государственном реестре иностранного государства гражданских воздушных судов со вступлением в силу фиксированного срока, например с 1 января 2023 года», — сказал Нерадько.

Также сообщается, что на данный момент более 800 воздушных судов иностранного производства зарегистрированы в офшорах. Большинство имеют национальную принадлежность Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Бермуды) и Ирландии.

Политику по стимулированию регистрации воздушных судов в госреестре России Росавиация проводит в течение нескольких лет. Как ранее отмечал глава ведомства, это позволит российскому регулятору, а не иностранным авиационным властям следить за поддержанием летной годности самолетов.

Ранее Росавиация предложила запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов. Решение объясняется тем, что эти воздушные суда не отвечают требованиям безопасности. Против законопроекта выступила Ассоциация авиаработ, которая попросила Нерадько отказаться от введения запрета на использование единичных экземпляров воздушных судов (ЕЭВС).