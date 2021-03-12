В 2021 году практически каждый второй новый смартфон будет с 5G, выяснили аналитики

В этом году в мире продадут больше, рост рынка придется на модели с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. К такому выводу пришли аналитики международной исследовательской компании IDC.

По их мнению, успех телефонов с 5G придет в том числе и благодаря Iphone12. Специалисты подсчитали, что 5G- смартфоны будут составлять 40% всего рынка в этом году. А к 2025 году доля подобных устройств возрастет до 69%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце февраля жители поселка Совхоз «Пятилетка» в Мамадышском районе Татарстана выступили против строительства вышки 5G. В Минцифры РТ заверили, что в поселке строится не станция 5G, а стандартные станции 2G, 3G и 4G.



Разговоры о якобы опасности 5G начались в разгар пандемии COVID-19. Люди начали поджигать базовые станции, считая, что вышки провоцировали распространение коронавируса. В Казани в это время стали продаваться кремы якобы от излучения 5G, а в нескольких районах республики неизвестные поджигали вышки.

В Минцифры РТ вновь успокоили татарстанцев и заявили, что вышки 5G не опасны для здоровья и не стоит бояться их излучения.

Татьяна Леухина