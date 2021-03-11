Основного акционера «Анкор Банка» Андрея Коркунова признали банкротом
Арбитражный суд Москвы сегодня признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов», основного акционера казанского «Анкор Банка» Андрея Коркунова. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.
«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — следует из карточки дела. Подробности не уточняются.
В январе Арбитражный суд Татарстана не стал привлекать к субсидиарной ответственности бывших руководителей «Анкор Банка», среди которых и Андрей Коркунов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требовало от 15 топ-менеджеров 5,9 млрд рублей. Подробности дела — в материале «Реального времени».ОбществоВластьЭкономикаБанки Татарстан
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