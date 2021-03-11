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Основного акционера «Анкор Банка» Андрея Коркунова признали банкротом

18:53, 11.03.2021
Основного акционера «Анкор Банка» Андрея Коркунова признали банкротом
Фото: Максим Платонов (архив)

Арбитражный суд Москвы сегодня признал банкротом основателя шоколадной фабрики «А. Коркунов», основного акционера казанского «Анкор Банка» Андрея Коркунова. Об этом свидетельствуют данные из картотеки суда.

«Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества», — следует из карточки дела. Подробности не уточняются.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе Арбитражный суд Татарстана не стал привлекать к субсидиарной ответственности бывших руководителей «Анкор Банка», среди которых и Андрей Коркунов. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требовало от 15 топ-менеджеров 5,9 млрд рублей. Подробности дела — в материале «Реального времени».

ОбществоВластьЭкономикаБанки Татарстан
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