Орлов: «Кварацхелия готов перейти в «Зенит», но там цена вопроса»

Комментатор канала «Матч ТВ» Геннадий Орлов предложил «Зениту» купить полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию. Он убежден, что грузинский футболист готов перейти в санкт-петербургский клуб.

«В составе «Рубина» я бы, конечно, выделил Кварацхелию. Хвича до этого играл в «Локомотиве», но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры «Зенита»? Чего бы его в Петербург не пригласить? Вот как они работают? Причем Кварацхелия наверняка пошел бы в «Зенит». Он и сейчас готов, но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?» — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».



Геннадий Орлов. Фото: fc-zenit.ru

В начале недели Кварацхелия помог «Рубину» обыграть дома «Зенит» со счетом 2:1. Грузинский полузащитник провел на поле все 90 минут игры и отметился тремя ударами в сторону ворот соперника.

В этом сезоне Кварацхелия сыграл в составе «Рубина» 18 матчей в РПЛ, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Напомним, ранее спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов заявил, что московский клуб отказался от идеи купить Хвичу из-за цены трансфера.