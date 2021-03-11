В Казани установили водоохранную зону на Булаке

В Казани установили водоохранную зону на протоке Булак шириной 50 метров. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Кроме того, водоохранная зона и прибрежные защитные полосы были установлены еще на четырех водоемах. Ширина водоохранной зоны реки Морквашки составила 50 метров, а ширина прибрежной полосы — 50 метров, при уклоне берега более 3 градусов. У рек Меминки, Клянчейки и Сумки водоохранная зона будет располагаться на расстоянии 100 метров.

В прошлом году в Татарстане оштрафовали водителей за нарушение водоохранного режима на Волге. Инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ сфотографировали транспортные средства нарушителей и направили запрос в Управление ГИБДД для установления собственников машины.

