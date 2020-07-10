В Татарстане 12 водителей оштрафуют за нарушение водоохранного режима на Волге

Экологи привлекли к ответственности 12 автолюбителей в ходе рейда в водоохранной зоне реки Волги в городе Тетюши.

Инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ сфотографировали транспортные средства нарушителей и направили запрос в Управление ГИБДД для установления собственников машины.

Двоих из двенадцати автовладельцев уже привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления».

Других нарушителей также пригласят в Минэкологии РТ для составления административных материалов.

В республике продолжается операция «Автостоп» с целью недопущения загрязнения водоемов, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее экологи оштрафовали жителя Татарстана, который самовольно установил забор в береговой зоне реки Лесной Зай.

