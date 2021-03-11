УНИКС прервал 14-матчевую беспроигрышную серию, уступив «Гран Канарии»

УНИКС на выезде проиграл «Гран Канарии» (90:96) в заключительном матче раунда Топ-16 Еврокубка по баскетболу.

По ходу встречи казанцы уступали сопернику в счете 20 очков. В четвертой четверти команда Димитриса Прифтиса набрала 32 очка и почти приблизилась к противнику, но сократить отрыв не хватило времени.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 32 балла. Дабл-даблом отметился Джордан Морган, записавший в свой актив 20 очков и 10 подборов. Шесть передач и три перехвата на счету Джордана Теодора.

Несмотря на поражение, казанцы сохранили за собой первую строчку в группе. Благодаря этому УНИКС занял второе место в общей таблице Топ-16 Еврокубка, что обеспечит команде преимущество своей площадки в матчах плей-офф со всеми, кроме итальянского «Виртуса», ставшего первым.

Подробнее о матче на Канарах читайте в материале «Реального времени».