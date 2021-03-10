Абдулганиев первым из бизнес-омбудсменов примет онлайн-участие в судебном заседании

Уполномоченный при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев первым из бизнес-омбудсменов примет онлайн-участие в судебном заседании. Об этом он сообщил на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

Абдулганиев примет участие в заседании районного суда, на котором будет рассматриваться дело предпринимателя.

Предложение разработать цифровой доступ к правосудию, которое позволит увеличить географию участия омбудсмена в судебных заседаниях было в прошлом году одобрено бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым и президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Ранее сообщалось, что за прошлый год в Татарстане количество жалоб и обращений от предпринимателей выросло в 10 раз. Аппарат бизнес-омбудсмена РТ Фарида Абдулганиева зафиксировал 17 231 обращение.

