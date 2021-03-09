Участники Российского венчурного форума обсудят новые точки роста для индустрии

Участники XV Российского венчурного форума (РВФ), который начнется 7 апреля в г. Казани, обсудят аналитику рынка венчурного капитала 2020-х, государственное регулирование венчурного бизнеса в России, процесс реорганизации институтов развития, цифровую трансформацию финансов и другие актуальные для индустрии темы. Форум 2021 года в Казани станет одним из первых открытых для посещения мероприятий после снятия ограничений, связанных с пандемией.



«Глобальные рынки в ближайшее десятилетие ждет трансформация, базирующаяся на новых технологических трендах. И правительство России, и все участники венчурного рынка ищут ответы на большое количество волнующих всех вопросов. Как существенно увеличить число средних и крупных российских компаний, конкурентоспособных на мировом рынке? Какие технологии лежат в основе рынков будущего? Какова должна быть в новых условиях роль бизнеса, инновационных экосистем, государства? Трансграничный характер создания и трансфера технологий, движения капитала и людей, международное разделение труда и структурирование бизнеса — вызовы, на которые российский рынок инноваций и венчурная индустрия должны дать адекватный ответ», — рассказал директор Инвестиционно-венчурного фонда РТ Айнур Айдельдинов, организатор форума.

Он пояснил, что в этом году форум пройдет в гибридном формате: эксперты и спикеры примут участие в панельных дискуссиях на площадке крупнейшего МВЦ «Казань Экспо» в Татарстане, а участники смогут наблюдать за ходом обсуждений по желанию как онлайн, так и лично присутствуя на форуме.

«Несомненно, главной темой станет наступающее десятилетие, новая эпоха, которая заставит Россию, как и весь мир, в корне пересмотреть модель социального и экономического развития, место и роль венчурной индустрии, трансформацию самой индустрии и ее инструментов», — отметил Айнур Айдельдинов.

РВФ — центральное событие российской венчурной индустрии среди лидеров лучших технологических компаний и инвесторов. Форум — двухкомпонентное мероприятие, состоящее из отраслевой конференции и выставки проектов технологических команд.

Организаторами РВФ выступают Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Российская ассоциация венчурного инвестирования, при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Республики Татарстан. Постоянными партнерами и соорганизаторами форума выступают: АО «РВК», РАВИ, АСИ, НАБА, «Сколково», VENTURE CLUB, GTS, TECHTOUR, PULSAR VC.

Ожидается участие в форуме более 200 спикеров и 3000 участников из России, Великобритании, США и Китая. Регистрация продлится до 8 апреля 2021 года включительно.

