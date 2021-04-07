XV Российский венчурный форум 2021

7-8 апреля на площадке Российского венчурного форума «РОССИЯ И МИР В КОНТЕКСТЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ» развернется трансляция сразу из Казани, Москвы и Калифорнии. Программа главного события российской венчурной отрасли опубликована на официальном сайте. Форум 2021 года станет одним из первых открытых для посещения мероприятий после снятия ограничений, связанных с пандемией.

Новый формат XV юбилейного Российского венчурного форума 2021 станет трансграничным и доступным для всех желающих погрузиться в тему венчурного бизнеса. Для участия в форуме онлайн и личного посещения, участия в обсуждениях, в групповых и индивидуальных чатах, свободного доступа к витрине инновационных проектов StartupExpo нужно только пройти регистрацию. Соорганизаторами мероприятия выступают Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ) и Группа Компаний «Пульсар Венчур Кэпитал». Постоянные партнеры Российского венчурного форума: АО «РВК», РАВИ, АСИ, НАБА, СКОЛКОВО, VENTURE CLUB, GTS, TECHTOUR.

Топовые российские и зарубежные эксперты венчурной отрасли обсудят аналитику рынка венчурного капитала 2020х, государственное регулирование венчурного бизнеса в России, процесс реорганизации институтов развития в РФ, поднимут вопросы вокруг применения искусственного интеллекта, цифровую трансформацию финансов, вопросы экосистемы городов будущего, предпринимательства и развития инноваций внутри регионов, новые точки роста и другие актуальные темы. Организаторами РВФ выступают Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Российская ассоциация венчурного инвестирования, при поддержке Правительства Российской Федерации и Правительства Республики Татарстан. Участие в форуме примут более 150 спикеров и 2000 участников, регистрация продлится до 8 апреля 2021г. включительно.

В программе форума состоятся специальные мероприятия для высокотехнологичных компаний: мастер-классы и вебинары топовых представителей венчурных фондов и акселераторов, питч-сессии на аудиторию более 100 венчурных инвесторов и экспертов международного уровня, а также битва за инвестиции. В Экспо часть пройдут технологические стартапы с готовыми решениями (MVP) и потенциалом для выхода на глобальный рынок. 50 проектов прошедших отбор, получат возможность представить свой бизнес крупнейшим мировым инвесторам и получить экспертную оценку, 10 лучших станут финалистами программы акселерации, призовой фонд которой в этом году составит 50 млн рублей. Еще 6 проектов отберет Инвестиционно-венчурный фонд РТ в программу «Идея-1000» СТАРТ-2, где проект сможет получить до 3 млн.руб. Регистрация инновационных компаний завершится 28 апреля 2021г



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