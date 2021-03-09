В Татарстане каждый третий сотрудник сталкивается с коррупцией на работе

Фото: Максим Платонов

В Татарстане каждый третий сотрудник сталкивается с коррупцией на работе. Данное исследование подготовил сервис для поиска работы hh.ru по итогам опроса среди соискателей в регионе.

Согласно исследованию, 65% респондентов никогда не сталкивались с коррупцией на работе. Также 14% специалистов сообщали, что знают о факте получения или дачи взятки в своей компании. Больше всего эта доля среди предприятий в сфере строительства, юриспруденции и безопасности.

18% респондентов сталкивались на своей работе со злоупотреблением полномочий. Среди госкомпаний эта доля составляет 26%. 10% лично предлагали взятки.

Ранее Татарстан занял второе место в рейтинге регионов по уровню взяточничества. Первое место в списке заняла Москва. На третьем — Ставропольский край. Далее в рейтинге расположились Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин отметил, что по одной статистике не стоит делать вывод об уровне приверженности к коррупции.

