NASA рассказало о приближении к Земле пяти астероидов

Специалисты NASA предупредили о приближении к Земле на этой неделе пяти астероидов. Двое из них окажутся ближе, чем Луна.

Три астероида приблизились в среду, 16 декабря. Их размеры — от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них разомнулся с Землей на расстоянии 343 тысяч километров.

Фото: pixabay.com

В пятницу, 18 декабря, к Земле приблизятся астероиды диаметром 6,8 метра и 30 метров. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тысячи километров, а больший — почти в семи миллионах километров от Земли.

На прошлой неделе до Земли добралось облако плазмы, выброшенное с Солнца вечером 7 декабря. Планета была погружена в нее около суток.



Татьяна Леухина