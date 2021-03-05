Пробки в Казани достигли 7 баллов и продолжат расти

В Казани снова собираются пробки на дорогах. На 16.00 пятницы дорожная ситуация оценивается в 7 баллов и будет ухудшаться. Таковы прогнозы сервиса «Яндекс. Карты».

Сейчас в центре пробки наблюдаются по обе стороны улиц Пушкина и Галиаскара Камала. Стоят улица Тихомирнова с переходом в Щербаковский переулок, Артема Айдинова, Салимжанова.

Два ДТП привели к затору на улице Ершова по направлению из центра. Стоят Гвардейская, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Космонавтов. Сложная ситуация на улице Родины, по всей улице заторы по обе стороны, вплоть до улицы Ломжинской.

Ольга Плешкова