В Татарстане отправить и получить посылку можно в офисах Сбербанка
Отправить и получить посылку с помощью сервиса экосистемы Сбера «СберЛогистика» теперь можно в офисах отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк. Выдачей посылок занимаются 80 филиалов: 28 в Казани, пять — в Набережных Челнах, шесть — в Нижнекамске. Полный список пунктов приема и выдачи посылок «СберЛогистики» можно посмотреть на сайте сервиса.
Для клиентов существует два способа доставки — «СберПосылка» или «СберКурьер». В первом случае посылка доставляется от пункта приема до пункта выдачи в среднем за один-три дня, во втором — посылка доставляется курьером внутри города и между городами. Сроки доставки и стоимость зависят от пункта назначения. Оформить посылку клиенты могут заранее, воспользовавшись мобильной и веб-версией «Сбербанк Онлайн», а также на сайте компании «СберЛогистика».
Кроме того, в офисах татарстанского отделения Сбербанка уже установлено более 150 постаматов для выдачи посылок от частных клиентов, интернет-магазинов и маркетплейсов. Часть постаматов для большего удобства клиентов располагается в зонах круглосуточного обслуживания.
Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:
«Сервис «СберЛогистика» зарекомендовал себя скоростью, качеством, доступными ценами и комфортом организации самого процесса отправки и получения посылок. Для удобства наших клиентов в шаговой доступности открылись пункты приема посылок на базе отделений Сбербанка — это большой шаг в развитии логистических услуг для населения Татарстана».
Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании «СберЛогистика»:
«Наша компания предоставляет услуги доставки в 26 000 населенных пунктов России. Мы делаем упор на развитие собственной сети пунктов выдачи и постаматов, которые располагаются в отделениях Сбера. Такое месторасположение точек комфортно для клиентов, т.к. обычно каждый знает, где находится ближайшее отделение. Сейчас сеть «СберЛогистики» насчитывает около 13 000 точек».
Справка
ПАО «Сбербанк» — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО «Сбербанк» является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО «Сбербанк» плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
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