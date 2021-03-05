В Татарстане отправить и получить посылку можно в офисах Сбербанка

Отправить и получить посылку с помощью сервиса экосистемы Сбера «СберЛогистика» теперь можно в офисах отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк. Выдачей посылок занимаются 80 филиалов: 28 в Казани, пять — в Набережных Челнах, шесть — в Нижнекамске. Полный список пунктов приема и выдачи посылок «СберЛогистики» можно посмотреть на сайте сервиса.

Для клиентов существует два способа доставки — «СберПосылка» или «СберКурьер». В первом случае посылка доставляется от пункта приема до пункта выдачи в среднем за один-три дня, во втором — посылка доставляется курьером внутри города и между городами. Сроки доставки и стоимость зависят от пункта назначения. Оформить посылку клиенты могут заранее, воспользовавшись мобильной и веб-версией «Сбербанк Онлайн», а также на сайте компании «СберЛогистика».

Кроме того, в офисах татарстанского отделения Сбербанка уже установлено более 150 постаматов для выдачи посылок от частных клиентов, интернет-магазинов и маркетплейсов. Часть постаматов для большего удобства клиентов располагается в зонах круглосуточного обслуживания.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Сервис «СберЛогистика» зарекомендовал себя скоростью, качеством, доступными ценами и комфортом организации самого процесса отправки и получения посылок. Для удобства наших клиентов в шаговой доступности открылись пункты приема посылок на базе отделений Сбербанка — это большой шаг в развитии логистических услуг для населения Татарстана».

Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании «СберЛогистика»:

«Наша компания предоставляет услуги доставки в 26 000 населенных пунктов России. Мы делаем упор на развитие собственной сети пунктов выдачи и постаматов, которые располагаются в отделениях Сбера. Такое месторасположение точек комфортно для клиентов, т.к. обычно каждый знает, где находится ближайшее отделение. Сейчас сеть «СберЛогистики» насчитывает около 13 000 точек».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»