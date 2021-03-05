«Ак Барс» сыграет в Казани второй матч с «Торпедо» в серии плей-офф КХЛ

Сегодня «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо» проведут второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина по хоккею.

Первая встреча команд в плей-офф закончилась победой казанцев в овертайме со счетом 2:1. Победную шайбу в свой актив записал защитник Тревор Мерфи, реализовавший большинство.

В игре сможет принять участие защитник «Торпедо» Михаил Орлов, удаленный в предыдущем матче до конца встречи. Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод и отменил наказание для игрока.

Фото: скриншот видеоэпизода (vk.com/torpedonn)

О травмах в составе команд не сообщается. Вероятно возвращение в состав капитана казанцев Даниса Зарипова. Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подтвердил, что нападающий может сыграть в серии с «Торпедо», но не смог назвать точных сроков возвращения ветерана команды.

— Думаю, мы увидим его в этой серии. Он только в последние пару дней начал кататься. Он практически восстановился, осталось набрать кондиции. Он нам нужен. Пока не готов ответить, наверное, увидим его в этой серии, — сказал Квартальнов.

12 матчей подряд продолжается голевая «засуха» нападающего «Ак Барса» Найджела Доуса в плей-офф КХЛ. В последний раз форвард казанцев забивал в Кубке Гагарина два года назад — 2 марта он отличился в форме «Автомобилиста» в игре с «Трактором» (4:2).

Вторая встреча «Ак Барса» и «Торпедо» состоится 5 марта, на льду «Татнефть Арены» в Казани. Начало матча — в 19.30 мск. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».

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