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Вратарь «Торпедо» Тихомиров: «Мы можем биться на равных с «Ак Барсом»

09:54, 04.03.2021
Вратарь «Торпедо» Тихомиров: «Мы можем биться на равных с «Ак Барсом»
Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Торпедо» Андрей Тихомиров прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (1:2 от) в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Голкипер нижегородцев считает, что команда способна на равных противостоять сопернику.

«Хорошая игра, все старались. Идем дальше, ничего страшного не произошло. Игра показала, что можем биться на равных с «Ак Барсом». Мы весь сезон бились, чтобы попасть в плей-офф. Хотим проявить себя здесь», — сказал вратарь.

Андрей Тихомиров. Фото: ak-bars.ru

Тихомиров стал одним из героев стартового матча в Казани. Вратарь «Торпедо» отразил 50 бросков по своим воротам из 52, пропустив лишь две шайбы, одна из которых была заброшена в большинстве.

Напомним, после матча с «Торпедо» главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов сказал, что ожидает «жесткую серию».

СпортХоккей
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