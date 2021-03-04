В Казани жильцы дома на улице Серова требуют убрать незаконный шлагбаум — видео

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В Казани жильцы одного из многоквартирных домов по улице Серова требуют убрать шлагбаум, который перекрывает машинам путь на парковку, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. По их словам, его установили без их согласия.

Доступ на парковку через шлагбаум сейчас имеют лишь сотрудники офиса, расположенного в соседнем здании. Жильцам домов приходятся оставлять свои машины в свободных местах, в том числе непредназначенных для парковки.

В исполкоме Казани заявили, что земельный участок возле дома №26 по улице Серова, на котором расположена парковка и шлагбаум, находятся в муниципальной собственности. Он был арендован местным предпринимателем на 11 месяцев, но 12 февраля текущего года срок договора истек, а заявка на его продление не поступала.

Сейчас исполком занимается расторжением договора аренды указанного земельного участка. После этого шлагбаум демонтируют. Однако местные жильцы планируют обратиться в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что до 1 января 2021 года в России демонтируют все шлагбаумы, препятствующие проезду пожарной техники.



Татьяна Демина