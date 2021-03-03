Путин поручил подготовить поправки о порядке изменения ставок по кредитам

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Центральному банку подготовить поправки, регулирующие порядок изменения сроков и переменных процентных ставок по потребительским кредитам.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Цель поправок — ограничить возможные риски граждан, оформляющих кредит. Подготовить документ необходимо к 15 июля текущего года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Банке России считают, что применение плавающих ставок по кредитам необходимо строго ограничить только надежными заемщиками, «у которых есть запас по показателю долговой нагрузки и которые останутся платежеспособными в случае повышения процентных ставок», пишет ТАСС.

Напомним, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер выданных в России потребительских кредитов в январе 2021 года возрос на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас этот показатель составляет 224,5 тыс. рублей.



Татьяна Демина